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Rüdiger vor Vertragsverlängerung bei Real
La Liga

Rüdiger vor Vertragsverlängerung bei Real

Nach Sky Sport Informationen hat sich der 33-Jährige mit Real auf eine Vertragsverlängerung bis 2027 geeinigt. Der am 30. Juni auslaufende Kontrakt wird somit um ein weiteres Jahr verlängert.
Der Deutsche war 2022 vom FC Chelsea zu Real gewechselt. Mit Madrid gewann der Innenverteidiger die Klub-WM, die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft sowie den Pokal. In dieser Saison waren die Königlichen allerdings erneut leer ausgegangen. Startrainer José Mourinho, der laut Medienberichten vor einer Rückkehr zu Real steht, soll Kylian Mbappé, Rüdiger und Co. wieder in die Spur bringen.

Bekanntgabe verzögert sich

Die offizielle Unterschrift des DFB-Stars soll zeitnah erfolgen, die Bekanntgabe wird sich wegen der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen bei Real aber noch etwas hinziehen. Rüdiger, der mit dem DFB-Team zur anstehenden WM reisen wird, absolvierte in der zurückliegenden Saison 26 Partien für die Madrilenen, wobei er einen Treffer beisteuern konnte. Insgesamt stand der Ex-Chelsea-Star, der 2022 in die spanische Hauptstadt kam, 182 Mal auf dem Feld für das weiße Ballett.

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(SID/Skysport.de) / Bild: Imago