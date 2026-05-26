Rüdiger vor Vertragsverlängerung bei Real

Bekanntgabe verzögert sich

Die offizielle Unterschrift des DFB-Stars soll zeitnah erfolgen, die Bekanntgabe wird sich wegen der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen bei Real aber noch etwas hinziehen. Rüdiger, der mit dem DFB-Team zur anstehenden WM reisen wird, absolvierte in der zurückliegenden Saison 26 Partien für die Madrilenen, wobei er einen Treffer beisteuern konnte. Insgesamt stand der Ex-Chelsea-Star, der 2022 in die spanische Hauptstadt kam, 182 Mal auf dem Feld für das weiße Ballett.