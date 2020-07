In der 69. Folge von “Ruf Mich An – der ABSTAUBER Podcast” haben Sky-Moderator Johannes Brandl und Abstauber “Fö” mit Chemnitz-Legionär Philipp Hosiner telefoniert, der am vergangenen Wochenende mit dem Chemnitzer FC den Abstieg in die Regionalliga hinnehmen musste. Der Stürmer spricht unter anderem über seinen Ex-Verein Sturm Graz, seine Vertragssituation und über das letzte Spiel mit dem Chemnitzer FC. Zudem berichtet Hosiner über seine Zeit in Quarantäne.