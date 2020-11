Ruf Mich An – der ABSTAUBER Podcast | Folge #78 mit Andreas Ulmer

In der 78. Ausgabe von Ruf Mich An – Der ABSTAUBER Podcast sprechen die ABSTAUBER mit Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer über die Niederlage in der Liga gegen Sturm Graz (Bericht + Highlights) und die kommende Partie in der Champions League gegen den FC Bayern am Mittwoch (ab 20.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem SkyX-Traumpass das Spiel live streamen). Außerdem verrät Ulmer die besten Mitspieler, mit denen er jemals zusammengespielt hat.