via Sky Sport Austria

In der 94. Folge von “Ruf Mich An” sprechen Die ABSTAUBER mit Stuttgart-Legionär und ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic. Der 23-Jährige spricht bei seinem dritten Auftritt im ABSTAUBER-Podcast u.a. über das Bundesliga-Debüt von Bruder Daniel bei der Admira, seiner Saison in der Deutschen Bundesliga sowie die bevorstehende Europameisterschaft.