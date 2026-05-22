Russell holt Sprint-Pole in Kanada

George Russell hat sich die Pole Position für den Formel-1-Sprint in Kanada gesichert und damit im Mercedes-Duell mal wieder einen Erfolg gegen Kimi Antonelli gefeiert.

Im Qualifying für das Kurzrennen beim Grand Prix in Montréal setzte sich der Engländer knapp vor dem WM-Spitzenreiter durch – die Konkurrenz war mit neuer Hoffnung nach Kanada gekommen, musste sich am Freitag aber erstmal geschlagen geben.

Weltmeister Lando Norris im McLaren holte Startplatz drei für den Sprint, in dem es bereits am Samstag (18.00 Uhr live auf Sky) um Punkte geht. Das Hauptrennen folgt am Sonntag (22.00 Uhr MESZ live auf Sky). Vierter wurde Oscar Piastri im zweiten McLaren, selbst nur knapp vor dem Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Max Verstappen im Red Bull wurde Siebter.

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Die Konkurrenz hatte zuletzt aufsteigende Form gezeigt, dank erfolgreicher Updates waren McLaren, Ferrari und Red Bull beim vergangenen Rennen in Miami deutlich näher dran an Mercedes und in Phasen des Wochenendes gar überlegen. In Kanada hat nun aber auch Mercedes seine ersten größeren Neuerungen des Jahres am Auto, diese funktionierten schon ab dem ersten Training hervorragend.

Alle der bislang vier Grand Prix in dieser Saison gingen an Mercedes, Antonelli gewann zuletzt dreimal in Folge. In der WM hat er 100 Punkte auf dem Konto und 20 Zähler Vorsprung auf Russell, Leclerc (59), Norris und Hamilton (je 51) liegen schon weiter zurück.

(SID)/Bild: Imago