Russland gewinnt erstes Heimspiel seit Ukraine-Invasion

Russlands Fußball-Nationalmannschaft hat das erste Heimspiel vor heimischer Kulisse seit dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine mit 2:0 gegen den Irak gewonnen. Anton Mirantschuk und Sergej Pinjajew schossen vor knapp 24.000 Zuschauern in St. Petersburg nach der Pause die Tore. Am vergangenen Donnerstag hatten Russland im Iran ein 1:1 erreicht.

Das davor letzte Heimspiel hatte die „Sbornaja“ im November 2021 bestritten. Die UEFA und die FIFA entschieden nach Kriegsbeginn in der Ukraine im Februar 2022, alle russischen Teams auf internationaler und Clubebene von Bewerben auszuschließen.

(APA)

Bild: Imago