Rybakina besiegt im Finale von Indian Wells Sabalenka

via

via Sky Sport Austria

Die Kasachin Jelena Rybakina hat mit einem 7:6(11),6:4-Finalsieg über Aryna Sabalenka in Indian Wells ihr erstes Masters-1000-Tennisturnier gewonnen. Die 23-jährige Rybakina hatte im Jänner sowohl in Adelaide als auch bei den Australian Open in Melbourne Finalspiele gegen die Belarussin noch knapp verloren.

Im fünften Anlauf gewann Rybakina erstmals gegen Sabalenka, weil sie im ersten Satz einen Break-Rückstand aufholte und im Tiebreak über 24 Punkte zwei Satzbälle abwehrte. Im Halbfinale hatte Rybakina die Weltranglistenerste Iga Swiatek in nur 76 Minuten 6:2,6:2 bezwungen.

(APA/sda)

Artikelbild: Imago