Rybakina gewinnt zum zweiten Mal in Stuttgart

Die Kasachin Jelena Rybakina hat zum zweiten Mal nach 2024 das Tennisturnier in Stuttgart gewonnen und ihren Rückstand in der Weltrangliste auf die Führende Aryna Sabalenka verkürzt.

Die Australian-Open-Siegerin sicherte sich mit einem 7:5, 6:1 im Finale über die Tschechin Karolina Muchova 500 Punkte fürs Ranking, 161.310 Dollar (ca. 137.000 Euro) Preisgeld und einen Sportwagen. Vorjahresfinalistin Sabalenka hatte ihren Start abgesagt.

Für Rybakina (26) war es der 13. Titel ihrer Karriere und nach dem Grand-Slam-Triumph in Melbourne der zweite der Saison. Zuletzt hatte sie beim „Sunshine Double“ in Indian Wells und Miami im Finale und Halbfinale jeweils gegen Sabalenka verloren, ohne ihre große Rivalin aus Belarus feierte sie nun einen erfolgreichen Einstieg in die Sandplatzsaison.

(SID) / Bild: Imago