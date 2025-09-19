Ryder Cup 2025: Alle Informationen zu Teams, Modus und Bilanzen

Der Golf Ryder Cup 2025 in Farmingdale/New York ist die 45. Ausgabe des kontinentalen Wettstreits. Das Duell zwischen den USA und Titelverteidiger Europa findet auf dem schweren Kurs Bethpage Black im Bethpage State Park auf Long Island statt.

Beide Teams bestehen aus je zwölf Golfern, darunter der Österreicher Sepp Straka, der zwar schon lange in den USA lebt, aber zum zweiten Mal für Europa abschlägt. Nach den 44 Auflagen führen die USA mit 27:15-Siegen bei zwei Remis.

Der prestigereiche Ryder Cup wird alle zwei Jahre ausgetragen. Von 1929 bis 1977 wurde der Bewerb zwischen den USA und Großbritannien bzw. Großbritannien/Irland (Stand 18:3, 1 Remis) gespielt. Seit 1979 tritt eine Europa-Auswahl an und hält bei 12:9-Erfolgen sowie einem Remis gegen die USA. Für die Golfer geht es um Ruhm und Ehre, es gibt auch kein klassisches Preisgeld.

Allerdings erhalten die US-Spieler seit diesem Jahr eine halbe Million Dollar. 300.000 davon sind fix als wohltätige Spende bestimmt, die der Sportler nach eigenem Gutdünken verteilt. Das restliche Geld erhält der Golfer als „Stipendium“. Die Europäer erhalten kein Geld, sondern als Zeichen der Wertschätzung ein Geschenk von ihrem Kapitän.

Turnier-Ablauf

Der Ablauf: An drei Tagen (Freitag bis Sonntag) werden insgesamt 28 Partien im Matchplay-Modus (Lochwettspiel) über jeweils eine Runde gespielt. Beim Matchplay entscheidet anders als beim herkömmlichen Zählwettspiel nicht die Summe aller Schläge pro Runde. Im Duell mit dem Gegner/den Gegnern wird an jedem der 18 Löcher ein Punkt vergeben, die geringere Zahl der Schläge entscheidet. Eine Runde kann daher schon vorzeitig entschieden werden.

An den ersten beiden Tagen werden jeweils acht Doppel gespielt – vier im Foursome- und vier im Fourball-Format. Am Schlusstag folgen zwölf Einzel. Im Fourball spielen beide Golfer im Zweierteam ihren eigenen Ball, das bessere Score pro Loch zählt. Im Foursome schlagen die Spieler im Zweierteam abwechselnd den gleichen Ball. Die Kapitäne entscheiden, welche acht Spieler jeweils eingesetzt werden. Am Sonntag sind alle Spieler im Einzel im Einsatz. Der Sieger braucht 14,5 Punkte. Steht es am Ende 14:14, behält der Titelverteidiger den Cup – in diesem Fall Europa.

Aufgebote der USA und von Europa

Europa (Kapitän Luke Donald): Rory McIlroy (NIR), Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Matt Fitzpatrick (alle ENG), Robert MacIntyre (SCO), Shane Lowry (IRL), SEPP STRAKA (AUT), Jon Rahm (ESP), Viktor Hovland (NOR), Rasmus Höjgaard (DEN) und Ludvig Aberg (SWE)

USA (Kapitän Keegan Bradley): Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Collin Morikawa, Justin Thomas, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay und Sam Burns