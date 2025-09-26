Ryder Cup 2025 live auf Sky: Alle Infos zur Übertragung
Die Golfwelt blickt nach Farmingdale, New York denn dort wird der Ryder Cup 2025 ausgetragen. Alle Infos zur Übertragung, den Teams und dem Austragungsort gibt’s hier im Überblick.
Vom 26. bis 28. September 2025 trifft sich die Golf-Elite der USA und Europas zum prestigeträchtigen Team-Wettbewerb, dem Ryder Cup. Austragungsort ist der legendäre Bethpage Black Course in Farmingdale, New York.
Als Titelverteidiger geht Team Europe an den Start. 2023 setzten sie sich gegen das Team der USA durch.
Was macht den Ryder Cup so besonders? Und wo kannst du das Event live im TV und Stream verfolgen?
Live: So läuft der Ryder Cup 2025
Der Ryder Cup 2025 wird über drei Tage gespielt. An den ersten beiden Tagen stehen jeweils Foursomes und Fourballs auf dem Programm, bei denen Zweierteams gegeneinander antreten.
Am Sonntag folgen die Einzelmatches, die traditionell über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Was ist der Ryder Cup?
Der Ryder Cup ist ein Team-Wettbewerb im Matchplay-Format, bei dem 12 Spieler aus Europa gegen 12 Spieler aus den USA antreten. Gespielt wird über drei Tage:
- Freitag & Samstag: jeweils 4 Foursomes (Alternate Shot) und 4 Fourballs (Best Ball)
- Sonntag: 12 Einzelmatches
Jedes Match zählt einen Punkt, bei Gleichstand gibt es 0,5 Punkte. Das Team, das zuerst 14,5 Punkte erreicht, gewinnt den Ryder Cup. Bei einem 14:14 bleibt der Titel beim amtierenden Champion – in diesem Fall Team Europa.
„Bei dieser Mannschaft ist jeder gleich wichtig“ – Straka über seine Rolle
Wann findet der Ryder Cup 2025 statt?
Der Ryder Cup 2025 wird vom 26. bis 28. September auf dem berühmten Bethpage Black Course in Farmingdale, New York ausgetragen. Drei Tage lang kämpfen die besten Golfer Europas und der USA um den prestigeträchtigen Titel – live bei Sky Sport.
Wer überträgt den Ryder Cup 2025?
Sky Sport zeigt den Ryder Cup 2025 exklusiv live – sowohl im TV auf Sky Sport Golf als auch via Sky Stream und Sky X.
Die Übertragungszeiten im Überblick:
- Freitag: 12:55 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport Golf
- Samstag: 12:55 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport Golf
- Sonntag: 17:55 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport Golf
Die Kommentatoren an allen vier Tagen sind Gregor Biernath, Jonas Friedrich, Adrian Grosser, Irek Myskow.
Die Featured Group zum Ryder Cup 2025 im Live-Stream
Sky Sport bietet allen Kunden einen ganz besonderen Service. Mit dem Livestream Featured Group kannst Du einer ausgewählten Gruppe den ganzen Tag folgen und verpasst keinen Schlag.
Die Übertragungszeiten* im Überblick:
- Freitag: 12:00 – 00:00 Uhr
- Samstag: 12:00 – 00:00 Uhr
- Sonntag: 18:00 – 00:00 Uhr
*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten
Die Paarungen für die Foursomes am Freitag
13:10 Uhr: Bryson DeChambeau und Justin Thomas vs Jon Rahm (SPA) und Tyrrell Hatton (ENG)
13:26 Uhr: Scottie Scheffler und Russell Henley vs Ludvig Aberg (SWE) und Matt Fitzpatrick (ENG)
13:42 Uhr: Collin Morikawa und Harris English vs Rory McIlroy (NIR) und Tommy Fleetwood (ENG)
13:58 Uhr: Xander Schauffele und Patrick Cantlay vs Robert MacIntyre (SCO) und Viktor Hovland (NOR)
Wer spielt im Ryder Cup 2025?
Beim Ryder Cup 2025 treten die besten Golfer Europas und der USA gegeneinander an. Team Europa, angeführt von Luke Donald, setzt auf Stars wie Rory McIlroy, Jon Rahm, Tommy Fleetwood, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick sowie Sepp Straka. Auch Newcomer wie Ludvig Åberg und Rasmus Højgaard sind Teil des Teams.
Team USA, unter der Leitung von Keegan Bradley, bringt unter anderem Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Justin Thomas, Bryson DeChambeau und Collin Morikawa an den Start. Mit insgesamt 24 Spielern verspricht das Duell auf dem Bethpage Black Course ein Golf-Spektakel der Extraklasse.
