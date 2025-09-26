Ryder Cup 2025 live auf Sky: Alle Infos zur Übertragung

Die Golfwelt blickt nach Farmingdale, New York denn dort wird der Ryder Cup 2025 ausgetragen. Alle Infos zur Übertragung, den Teams und dem Austragungsort gibt’s hier im Überblick.

Vom 26. bis 28. September 2025 trifft sich die Golf-Elite der USA und Europas zum prestigeträchtigen Team-Wettbewerb, dem Ryder Cup. Austragungsort ist der legendäre Bethpage Black Course in Farmingdale, New York.

Als Titelverteidiger geht Team Europe an den Start. 2023 setzten sie sich gegen das Team der USA durch.

Was macht den Ryder Cup so besonders? Und wo kannst du das Event live im TV und Stream verfolgen?

Live: So läuft der Ryder Cup 2025

Der Ryder Cup 2025 wird über drei Tage gespielt. An den ersten beiden Tagen stehen jeweils Foursomes und Fourballs auf dem Programm, bei denen Zweierteams gegeneinander antreten.

Am Sonntag folgen die Einzelmatches, die traditionell über Sieg oder Niederlage entscheiden.