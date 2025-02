Ryder-Cup-Sieger Donald schlägt bei Austrian Alpine Open ab

Mit einem prominenten Aushängeschild kehrt die DP World Tour der Golfer nach vier Jahren Pause im Mai nach Österreich zurück. Luke Donald, Kapitän des siegreichen europäischen Teams beim Ryder Cup 2023 in Rom, hat für die Austrian Alpine Open von 29. Mai bis 1. Juni 2025 zugesagt. Auf der Golfanlage Gut Altentann in Henndorf am Wallersee werden auch die beiden österreichischen Profis Bernd Wiesberger und Matthias Schwab zu sehen sein.

Mit Donald ist den Veranstaltern um Edwin Weindorfer eine Top-Verpflichtung gelungen. Der 47-jährige Engländer war in den Jahren 2011 und 2012 56 Wochen lang die Nummer eins der Golf-Weltrangliste und führte vor zwei Jahren Team Europa mit dem ÖGV-Profi Sepp Straka zum Erfolg in Rom. Donald ist auch Kapitän, wenn Team Europa im kommenden September auf dem Bethpage Black Course in Farmingdale/New York den Titel verteidigt.

Mit Wiesberger und Schwab werden auch zwei der vier österreichischen Profis auf den großen Touren in Altentann abschlagen. „Es ist immer etwas ganz Besonderes, zuhause zu spielen“, erklärte Wiesberger, der als nur einer von zwei Österreichern ein World-Tour-Turnier vor heimischem Publikum gewonnen hat. Nach Markus Brier 2006 in Oberwaltersdorf feierte Wiesberger 2012 in Atzenbrugg einen seiner acht World-Tour-Siege.

(APA) Foto: Imago