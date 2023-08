Ryder Cup: Straka hofft auf Teilnahme – Vize-Kapitän von Team Europa bestätigt

Jose Maria Olazabal wird zum vierten Mal in seiner Karriere als Vize-Kapitän von Europas Golf-Team beim Ryder Cup fungieren.

Der Spanier wurde von „Teamchef“ Luke Donald nominiert, der zuvor mit dem Dänen Thomas Björn, dem Italiener Edoardo Molinari und dem Belgier Nicolas Colsaerts drei andere Vize-Kapitäne einberufen hatte. Der Prestigevergleich zwischen Europa und den USA findet zwischen 29. September und 1. Oktober in Rom statt. Ob mit Sepp Straka wird sich zeigen.

Der Wiener macht sich berechtigte Hoffnungen als einer von zwölf Akteuren den Sprung ins europäische Aufgebot zu schaffen. Der 30-Jährige hatte in dieser Saison beim John Deere Classic seinen zweiten Turniersieg auf der PGA-Tour gefeiert und zuletzt mit Rang zwei bei den British Open bei der Anwesenheit der gesamten Weltelite für das beste rot-weiß-rote Major-Ergebnis aller Zeiten gesorgt. Der in den USA lebende Doppelstaatsbürger könnte in die Fußstapfen von Bernd Wiesberger treten, der vor zwei Jahren in Kohler/Wisconsin Österreichs Fahnen hochgehalten hatte.

Ausgetragen wird der Ryder Cup zum 44. Mal, gespielt wird im Marco Simone Golf & Country Club. Die USA treten als Titelverteidiger an. Team-Kapitän Zach Johnson nominierte nach Steve Stricker, Davis Love III, Jim Furyk und Fred Couples zuletzt mit Stewart Cink seinen fünften und letzten „Vize“.

(APA)

Bild: Imago