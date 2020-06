Ryder Cup vor Verschiebung auf 2021

via

Offenbar steht die Verschiebung des Ryder Cups um ein Jahr auf 2021 unmittelbar bevor. Der alle zwei Jahre angesetzte Vergleich der besten Golfer Europas und der USA sollte vom 25. bis 27. September in Kohler, Wisconsin über die Bühne gehen. Die offizielle Verkündung der Verschiebung wird laut www.theguardian.com kommende Woche erfolgen.

Hauptgrund ist Covid-19 und dass für die Verantwortlichen eine Austragung des stets von Zuschauer-Massen begleiteten Events ohne Fans keinen Sinn macht. Auch viele Spieler haben sich in diese Richtung bereits geäußert. Bedauerlich wäre eine Verschiebung auch für die beiden österreichischen Top-Spieler. Sowohl Bernd Wiesberger (6.) als auch Matthias Schwab (11.) liegen in der aktuellen Europa-Qualifikation für den Ryder Cup 2020 aussichtsreich im Rennen. Die Teilnahme eines Österreichers an dem weltbekannten Team-Event wäre eine Premiere.

Fix abgesagt worden ist für 2020 bereits die europäische Staysure-Tour für Profigolfer über 50 Jahre. Dort spielt u.a. auch der Österreicher Markus Brier.

