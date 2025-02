Sabalenka in Dubai erneut früh ausgeschieden

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist am Mittwoch beim zweiten Tennis-Millionenturnier in Folge früh ausgeschieden. Im Achtelfinale des WTA-1000-Events in Dubai unterlag die Belarussin der Dänin Clara Tauson 3:6,2:6.

In der Vorwoche in Doha war Sabalenka zum Auftakt der russischen Linz-Siegerin Jekaterina Alexandrowa unterlegen. Ende Jänner bei den Australian Open hatte die 26-Jährige als Titelverteidigerin im Finale gegen die US-Amerikanerin Madison Keys verloren.

Sollte die ins Viertelfinale eingezogene Polin Iga Swiatek das 1000er-Turnier in Dubai gewinnen, würde sie Sabalenka in der Weltrangliste bis auf rund 300 Punkte nahe rücken.

Auch Venus Williams hatte einst die Nr.-1-Position inne, und trotz ihrer schon 44 Jahre lässt es die US-Amerikanerin noch nicht sein. Für das im März anstehende Turnier in Indian Wells erhielt Williams eine Wildcard, wie schon im vergangenen Jahr. Damals unterlag sie ebenso in der ersten Runde wie danach in Miami bei einem weiteren WTA1000-Event. Seither hat die auf Weltranglistenplatz 974 zurückgefallene Williams nicht mehr auf der Tour gespielt.

