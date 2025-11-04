Sabalenka mit zweitem Finals-Sieg – Paolini schon raus
Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat bei den WTA Finals in Riad einen weiteren Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Die Belarussin gewann auch ihr zweites Spiel in der „Steffi-Graf-Gruppe“. Für das 6:4, 2:6, 6:3 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula benötigte sie 2:04 Stunden.
Zum vorzeitigen Einzug ins Semifinale hätte Sabalenka allerdings abermals ohne Satzverlust bleiben müssen. Zum Auftakt hatte die US-Open-Siegerin Jasmine Paolini (Italien) mit 6:3, 6:1 abgefertigt.
Paolini kassierte am Dienstag gegen Titelverteidigerin Coco Gauff (USA) ein 3:6, 2:6 und ist bei dem mit 15,5 Millionen Dollar dotierten Jahresabschlussturnier ausgeschieden. Gauff spielt am Donnerstag zum Abschluss gegen Sabalenka und muss diese wohl schlagen, um im Turnier zu bleiben. Auch Pegula (gegen Paolini) kann noch aufs Weiterkommen hoffen.
Dieses hatte in der „Serena-Williams-Gruppe“ am Montag die Kasachin Jelena Rybakina als erste Spielerin perfekt gemacht.
(SID)/Bild: Imago