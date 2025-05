Sabalenka triumphiert zum dritten Mal in Madrid

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat zum dritten Mal das WTA-1000-Turnier in Madrid gewonnen.

Die topgesetzte 26-Jährige behielt am Samstag im Endspiel des Sandplatzevents gegen die auf Position vier eingestufte US-Amerikanerin Coco Gauff nach 1:39 Stunden mit 6:3,7:6(3) die Oberhand. Zuvor hatte sie auch schon 2021 und 2023 die Siegerinnen-Trophäe in die Höhe stemmen dürfen, 2024 hatte sie im Finale gegen Iga Swiatek verloren.

„Ich liebe diesen Platz und bin superglücklich, dass ich das Turnier heuer wieder gewinnen konnte“, sagte Sabalenka im Siegerinterview auf dem Court. Sie ist nun gemeinsam mit Petra Kvitova Rekordsiegerin der Madrid Open. Die dreifache Major-Siegerin holte ihren insgesamt dritten Turniersieg in dieser Saison nach Brisbane und Miami und das in ihrem sechsten Finale. Damit machte sie sich selbst das schönste vorgezogene Geburtstagsgeschenk, wird sie doch am Montag 27 Jahre alt.

Für Gauff wäre in ihrem ersten Madrid-Finale im zweiten Satz mehr möglich gewesen. Da gab sie allerdings eine 5:3-Führung aus der Hand, rettete sich dann nach Abwehr eines Matchballs noch ins Tiebreak, in dem sie aber nur bis zum 3:3 mithalten konnte. Mit vier Punkten in Folge beendete die Belarussin die Partie, Matchball Nummer zwei führte aufgrund eines Doppelfehlers von Swiatek-Bezwingerin Gauff zum Erfolg. Damit glich Sabalenka im Head-to-Head auf 5:5 aus.

