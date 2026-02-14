Sabalenka und Swiatek sagen für Dubai ab

Die Tennis-Stars Aryna Sabalenka und Iga Swiatek werden nicht wie geplant beim WTA-Turnier der 1000er-Kategorie in Dubai aufschlagen. Beide sagten am Samstag ihre Teilnahme am Wettbewerb in der kommenden Woche ab.

„Ich habe eine so besondere Verbindung zu dem Turnier, den Fans und der Stadt. Leider fühle ich mich nicht hundertprozentig“, teilte die Weltranglistenerste Sabalenka laut Organisatoren mit. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Belarus hat seit dem verlorenen Australian-Open-Finale gegen Jelena Rybakina noch kein Match bestritten.

Swiatek, Nummer zwei der Welt, hatte diese Woche beim Turnier in Doha gespielt, schied aber im Viertelfinale gegen Maria Sakkari (Griechenland) aus. Nun teilte die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin aus Polen mit, dass sie aufgrund einer Terminänderung nicht in Dubai antreten werde.

