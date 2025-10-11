Sabalenka verpasst Wuhan-Finale – Pegula sorgt für US Endspiel
Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist im Halbfinale des WTA-Turniers im chinesischen Wuhan überraschend gescheitert.
Gegen Jessica Pegula verlor die viermalige Grand-Slam-Siegerin nach einem dominanten ersten Satz ihre Linie und musste sich am Ende mit 6:2, 4:6, 6:7 (2:7) geschlagen geben. Für die dreimalige Turniersiegerin Sabalenka war es bei der vierten Teilnahme in Wuhan die erste Niederlage.
Die US-Amerikanerin Pegula revanchierte sich zumindest teilweise für die Halbfinalniederlage in Flushing Meadows bei den US Open, damals hatte Sabalenka die Oberhand behalten und sich anschließend zur Turniersiegerin gekrönt.
Sabalenka verpasst Final-Revanche gegen Gauff
Durch das Aus verpasste die 27-jährige Belarussin ihrerseits die Chance auf eine kleine Revanche: Im anderen Halbfinale bezwang zuvor Coco Gauff die Italienerin Jasmine Paolini mit 6:4, 6:4. Der Amerikanerin war Sabalenka zuletzt im Finale der French Open gegenübergestanden, damals hatte Gauff sie in drei Sätzen bezwungen.
Das Finale des stark besetzten 1000er-Turniers in der Acht-Millionen-Metropole zwischen den Landsfrauen Gauff und Pegula steigt am Sonntag gegen 12.30 MESZ.
(SID).
Beitragsbild: Imago.