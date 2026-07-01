Sabalenka zieht in dritte Wimbledon-Runde ein

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka darf weiter von ihrem ersten Triumph in Wimbledon träumen.

Die Belarussin setzte sich am Mittwoch 6:1, 7:6 (11:9) gegen die US-Amerikanerin McCartney Kessler durch und zog in die dritte Runde ein. Dort trifft die viermalige Grand-Slam-Siegerin auf Jelena Ostapenko aus Lettland.

„Es war ein wirklich großartiger Kampf. Sie hat mich wirklich getestet“, sagte Sabalenka erleichtert: „Ich bin froh, dass ich diese Prüfung bestanden habe.“

In Wimbledon ist Sabalenka bislang noch ohne Finalteilnahme, in den vergangenen drei Jahren war sie jeweils im Halbfinale ausgeschieden. Gegen Kessler startete die 28-Jährige stark, wackelte in Satz zwei aber plötzlich und lag 2:5 zurück. Doch die Favoritin rettete sich in den Tiebreak, wo beide Spielerinnen gleich mehrere Chancen ausließen. Am Ende verwandelte Sabalenka ihren dritten Matchball zum Sieg.