Sabitzer: „Ich habe im Sommer alles richtig gemacht“

Thomas Sabitzer ist im Sommer auf Leihbasis vom LASK zur WSG Tirol gewechselt. In 15 Bundesliga-Partien konnte der Stürmer fünf Treffer erzielen, seine ersten in Österreichs höchster Spielklasse. Bei „Dein Verein – Double Check“ spricht der 21-Jährige unter anderem über seinen Wechsel.



„Ich war jetzt zwei Jahre beim LASK und habe dort nicht das Vertrauen bekommen, was ich mir vorgestellt habe und auch nicht die Spielzeit bekommen. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich meine erste Bundesligasaison jetzt habe. Ich bin einfach froh über das Vertrauen. Ich führe gute Gespräche mit dem Trainer. Wir sind generell eine Mannschaft mit einer guten Harmonie. Deswegen habe ich im Sommer alles richtig gemacht, indem ich jetzt hier in Tirol bin“, sagt Sabitzer.