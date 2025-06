Sacramento kommt „mit Schmetterlingen im Bauch“ zum LASK

Beim LASK bricht in Sachen Trainer – wieder einmal – eine neue Zeitrechnung an. Mit Joao Sacramento betrat am Dienstag der neunte Coach seit Sommer 2019 die Bühne, der 36-jährige Portugiese soll die Athletiker nach einer verkorksten Saison wieder „stolz machen“, wie er bei einer Pressekonferenz in Linz sagte. Als „Co“ lernte Sacramento einst von Größen wie Jose Mourinho, vor seinem ersten Engagement als Chefcoach hat er nun „Schmetterlinge im Bauch“.

„Ich hatte schon Angebote, habe sie aber nicht angenommen“, berichtete Sacramento, der einst bei der AS Roma Videoanalysen erstellte, später in Rom und bei Tottenham „Co“ seines Landsmanns Mourinho („Ich bin ihm für mein Leben dankbar“) war und zuletzt bei Paris-Saint Germain sowie Al-Duhail in Katar dem Franzosen Christophe Galtier assistierte. „Mit dem LASK hatte ich das erste Mal Schmetterlinge im Bauch. Ich wollte meiner Intuition folgen“, gab Sacramento an. „In der Organisation, beim Stadion und anderem ist der Club auf einem hohen Niveau. Innerhalb des Clubs ist ein großer Wunsch da, auch sportlich dorthin zu kommen. Wir werden hart arbeiten, um dieses Niveau zu erreichen.“

LASK-Coach Sacramento: „Kultur im Klub ändern“

Den Linzer Kickern wird mit Sacramento, der Interimscoach Maximilian Ritscher folgt, der vierte Trainer in nur zwölf Monaten vorgesetzt. Die Saisonvorbereitung im vergangenen Sommer leitete noch Thomas Darazs, ab September gab dann Markus Schopp ein achtmonatiges Intermezzo. Nun also soll es erstmals seit Valerien Ismael (2019/2020) wieder ein Ausländer richten. Spielerisch wolle man „die Kultur im Klub ändern“, erklärte Sacramento. „Wir wollen Spieler, die den Ball wollen. Für das müssen wir in den Basis-Sachen gut sein. Wir wollen eine positive Idee vom Fußball kreieren und Chancen herausspielen. Wir wollen hoch pressen, aber organisiert.“

Nicht zuletzt, weil der Europacup verpasst wurde, leitete die sportliche Führung unter Dino Buric eine Kaderreduktion ein. Ivan Ljubic, Philipp Ziereis, Ibrahim Mustapha, Marco Sulzner, Filip Stojkovic, Branko Jovicic, Hrovje Smolcic und Krystof Danek sind weg, einziger Neuzugang bisher ist der 25-jährige dänische Rechtsverteidiger Kasper Jörgensen. Er war auch in der ersten Übungseinheit unter Sacramento an Bord. Wer noch fehlte, waren Robert Zulj, der individuell trainierte, die verletzten Lenny Pintor und Maximilian Entrup sowie Teamgoalie Tobias Lawal (Sonderurlaub) und Andres Andrade (mit Panama beim Gold Cup).

„Unglaubliche internationale Erfahrung“

Buric setzt große Hoffnungen in Sacramento, der mit Stars wie Harry Kane, Gareth Bale, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar oder Sergio Ramos arbeitete. „Er hat eine unglaubliche internationale Erfahrung und eine soziale Ader im Umgang mit Menschen und Spielern“, sagte der Neo-Sportdirektor. „Wir wissen alle um die hohen Ansprüche dieses Clubs und wollen um die internationalen Plätze spielen.“ Sacramento versuchte eine solche Festlegung zu vermeiden, er will die unscheinbare Raupe einfach in einen ansehnlichen Falter verwandeln. „Auch wenn wir verlieren, dann müssen die Fans merken, dass wir alles gegeben haben“, sagte er. „Wichtig ist, das nächste Spiel zu gewinnen. Ich will mit der Gruppe gute Momente kreieren.“

