Saint-Gilloise nach 90 Jahren wieder belgischer Meister

Nach 90 Jahren ist Union Saint-Gilloise wieder belgischer Fußball-Meister. Der Klub aus der Peripherie von Brüssel machte den Titel am Sonntag durch ein 3:1 (1:1) gegen KAA Gent perfekt. Die Gelb-Blauen unter Trainer Sébastien Pocognoli beendeten die Saison in der Pro League mit einem Vorsprung von drei Punkten vor Titelverteidiger FC Brügge.

Der 1897 gegründete Verein ist einer der ältesten des Landes – und war lange einer der erfolgreichsten. Die nun zwölf Meistertitel von Saint-Gilloise werden nur vom RSC Anderlecht (34) und FC Brügge (19) übertroffen. Der letzte Titel vor dem heutigen Sonntag letzte datierte allerdings aus der Saison 1934/35.

Saint-Gilloise kämpt sich zum Erfolg zurück

In der Nachkriegszeit erlebte der Klub eine lange Phase des Niedergangs, der ihn bis zum Abstieg in die vierte Liga und mehrere Male kurz vor den Bankrott führte. Doch dann kam die Wende. USG wurde 2018 von den englischen Geschäftsleuten Tony Bloom und Alex Muzio gekauft. 2021 gelang die Rückkehr in die erste Liga.

2023 verpasste Saint-Gilloise den Titel dramatisch. Auch der deutsche Nationalstürmer Deniz Undav spielte zwischen 2020 und 2022 für den Klub, der heutige St. Pauli-Coach Alexander Blessin führte Saint-Gilloise in der vergangenen Saison zum Pokalsieg in Belgien – hier hatte der Klub gar 100 Jahre warten müssen.

(SID) / Bild: Imago