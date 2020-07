Liverpools Kapitän Jordan Henderson wird die restlichen vier Spiele der Premier-League-Saison wegen einer Verletzung am linken Knie verpassen. Das teilte Jürgen Klopp, Trainer des neuen englischen Fußballmeisters, am Freitag mit. Der 30-jährige Mittelfeldspieler hatte sich am Mittwoch beim 3:1-Sieg der “Reds” in Brighton verletzt, laut Klopp muss Henderson aber nicht operiert werden.

(APA)

Bild: Getty Images