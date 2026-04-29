Saison-Aus für Wolfsburg-Kapitän

Maximilian Arnold fehlt dem VfL Wolfsburg wegen Leistenproblemen in den letzten Saisonspielen und auch in einer möglichen Relegation.

Der VfL Wolfsburg kann im Abstiegskampf der Bundesliga nicht mehr auf Maximilian Arnold zählen. Der Kapitän fällt wegen Leistenproblemen in den letzten drei Spielen aus und könnte auch in einer möglichen Relegation nicht auflaufen. Arnold plagen die Schmerzen schon länger.

Hecking nimmt Arnold komplett raus

„Max hatte zuletzt immer mal wieder Fortschritte gemacht, ohne aber komplett das Fitnessniveau zu erreichen, das er für seine intensive Spielweise einfach braucht. Am Sonntag im Training hat er dann leider einen Rückschlag erlitten, so dass wir gemeinsam in Absprache mit den Ärzten entschieden haben, auch im Hinblick auf die neue Saison, ihn jetzt besser ganz rauszunehmen“, sagte Trainer Dieter Hecking.

Arnold fehlt damit am Sonntag beim SC Freiburg, im Heimspiel gegen Bayern München (9. Mai) und im Finale beim FC St. Pauli (16. Mai). „Wenn man merkt, es geht einfach nicht, dann muss man auch eine Entscheidung treffen, die wehtut“, so Arnold. Der 31-Jährige hatte zuletzt bei Union Berlin seinen 400 Bundesliga-Einsatz für die Wölfe absolviert.

(SID)/Beitragsbild: Imago