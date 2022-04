Saison-Aus: James verpasst Chance auf Scoring-Titel

Für Basketball-Superstar LeBron James endet eine völlig verkorkste Saison mit den Los Angeles Lakers in einer zusätzlichen Enttäuschung.

Wie die Lakers mitteilten, kann der 37-Jährige wegen seiner Knöchelverletzung auch die letzten beiden Saisonspiele in der NBA nicht bestreiten. Damit verliert James die Chance auf seinen nach 2007/08 zweiten Topscorer-Titel.

LeBron James’ left ankle was recently reevaluated by Lakers medical staff, and it was determined that due to the ankle sprain James suffered in a game on March 27th, he will miss the remainder of the 2021-22 NBA season to allow for continued healing and an expected full recovery.

— Los Angeles Lakers (@Lakers) April 8, 2022