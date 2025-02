Saison für NBA-Star Wembanyama wohl vorbei

Frankreichs Basketball-Star Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs wird voraussichtlich die restliche Saison der nordamerikanischen Liga NBA verpassen. Bei einer Untersuchung sei eine Thrombose in der rechten Schulter festgestellt worden, teilte das Team aus Texas mit. Die Spurs rechnen nicht damit, dass der 21-Jährige in der Spielzeit 2024/2025 noch zum Einsatz kommt. Die Thrombose wurde demnach bei der Rückkehr vom All-Star-Spiel in San Francisco festgestellt.

Wembanyama zählt bereits jetzt zu den wichtigsten Gesichtern der Liga und gilt als eines der größten Talente der vergangenen Jahrzehnte. Der 2,24 Meter große Center hat sich schnell als Leistungsträger in der NBA etabliert. In dieser Saison erzielte Wembanyama durchschnittlich 24,3 Punkte und holte im Schnitt elf Rebounds pro Partie.

(APA) Foto: IMAGO