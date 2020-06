Saison in Russland nach Corona-Zwangspause mit Fans fortgesetzt

In Russland ist nach einer dreimonatigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie die Fußball-Saison fortgesetzt worden. Auch die ersten Fans der Premier-Liga durften wieder in die Stadien. 1.500 Zuschauer verfolgten am Samstag der Staatsagentur Tass zufolge das Spiel Ural Jekaterinburg gegen Rubin Kasan (2:1). Vorerst dürfen nur zehn Prozent der Tribünen-Plätze belegt sein.

Die Spieler applaudierten während der Begegnung dem medizinischen Personal für dessen Leistung während der Coronakrise. Auf der Tribüne waren Banner angebracht, auf denen Ärzten, Pflegern und Krankenwagenfahrern gedankt wurde. In der zweiten Begegnung trafen Arsenal Tula und Spartak Moskau aufeinander.

Am Freitagabend war der FK Rostow nur mit Nachwuchsspielern angetreten, weil die Mannschaft des Clubs nach sechs auffälligen Corona-Tests unter der Woche in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden war. Sotschi gewann die Partie mit 10:1. Das Team hatte sich Medienberichten zufolge geweigert, die Partie zu verschieben.