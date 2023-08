Saison-Premiere von „Talk & Tore Exklusiv“ mit Christoph Freund heute live bei Sky Sport Austria

Der erfolgreiche Salzburg-Sportdirektor ist wenige Tage vor seinem Amtsantritt in München zu Gast bei Moderator Martin Konrad

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ auf einem neuen Sendeplatz: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Am Wochenende dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore Exklusiv“ und „Abseits“ freuen.

In der 499. Ausgabe von „Talk & Tore“ wird der bisherige Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund als einziger Gast exklusiv bei Moderator Martin Konrad im Sky Studio zu Gast sein. Neben seinem bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern München und seiner höchst erfolgreichen Zeit beim FC Red Bull Salzburg, wird es in dem Talk auch um den Menschen Christoph Freund gehen

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ kehrt in der neuen Saison zurück an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend. Direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ begrüßen Martin Konrad & Constanze Weiss künftig spannende Gäste zur Fußballdebatte. Die Zuseher:innen erwartet auch in der kommenden Saison ein interessanter Mix aus Exklusivsendungen fokussiert auf einen Gast und lebendigen Talkrunden. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen ab sofort Fragen an die Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 27. August 2023, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1