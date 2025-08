Saisonauftakt! Die ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky

Das Auftaktduell der ADMIRAL Bundesliga LASK gegen Meister Sturm Graz heute live auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin Kimberly Budinsky begrüßt die Zuschauer:innen ab 20:00 Uhr gemeinsam mit Sky-Experte Andreas Herzog zum Eröffnungsspiel

Sky zeigt alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live – 191 Matches exklusiv

Endlich ist es wieder so weit: Am kommenden Wochenende startet die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga! Sky zeigt alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Saisonauftakt mit dem Duell LASK gegen Meister Sturm Graz heute live bei Sky Sport Austria

Nach einer durchwachsenen vergangenen Saison hat der LASK in der Sommerpause einige Veränderungen vorgenommen und will unter Neo-Trainer Joao Sacramento in der neuen Spielzeit wieder angreifen. Gleich zum Auftakt wartet jedoch eine große Herausforderung: Meister Sturm Graz ist zu Gast in der Stahlstadt. Die Blackies peilen den dritten Meistertitel in Folge an und wollen bereits in der ersten Runde die ersten drei Punkte einfahren. Ob ihnen das gelingt oder der LASK triumphieren kann, ist live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Sky und der SK Rapid starten Doku-Projekt

Sky Sport Austria und der SK Rapid freuen sich auf die Umsetzung eines äußerst spannenden Projekts. Ein Jahr lang wird der renommierte Sky-Filmemacher Christoph Jochum mit seinem Team den Hütteldorfer Traditionsklub hinter den Kulissen begleiten. Ziel ist ein 360-Grad-Portrait des beliebtesten Fußball-Vereins des Landes – hautnah, authentisch und umfassend. Nicht nur die Profimannschaft, sondern der gesamte Klub wird in den Fokus genommen und auch die Entwicklung der Grün-Weißen wird beleuchtet, von der Spieler- bis zur aktuellen Trainerära von Coach und Ex Sky-Experten Peter Stöger.

Willkommen im Sky Team, Peter Pacult!

Auch in der ADMIRAL Bundesliga erhält das Sky-Team einen hochkarätigen Neuzugang: der Meistertrainer von 2008 liefert ab der kommenden Saison interessante Einblicke rund um Österreichs höchsten Spielklasse. Als Sky-Experte fungiert er auch als fester Bestandteil des Fußball-Podcasts DAB | Der Audiobeweis.

Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Freitag, 1. August 2025

20:00 Uhr

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky-Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA