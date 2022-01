Saisonende für Altach-Neuzugang Riegler

via

via Sky Sport Austria

Bittere Nachrichten für den SCR Altach: Für Neuzugang Christoph Riegler ist die Saison vorzeitig vorbei. Der Torhüter zog sich einen Riss der Supraspinatussehne im Schultergelenk zu und muss operiert werden.

Der 29-Jährige wechselte erst vor wenigen Wochen von SKN St. Pölten zu den Altachern. Riegler war seit Beginn der Saison 2010/11 für St. Pölten tätig und schaffte mit den Niederösterreichern im Jahr 2016 den Aufstieg in die Bundesliga. Insgesamt stand er in 145 Spielen in der obersten Spielklasse und zwei Relegationspartien auf dem Feld.

Die Altacher werden auf den Ausfall laut Werner Grabherr reagieren. „Wir werden uns bis zur Transferfrist auf der Torwartposition noch einmal verstärken, um mit drei Torhütern in die Frühjahrssaison gehen zu können“, sagte der Sportliche Leiter.

Laut „Krone“ gibt es eine weitere Hiobsbotschaft für die Vorarlberger. Philipp Netzer fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses voraussichtlich bis Mitte März aus.

(Red./APA)

Beitragsbild: GEPA