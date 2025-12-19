Saisonende für norwegischen Technik-Spezialisten Olsen

Technik-Spezialist Alexander Steen Olsen, dreifacher Gewinner im alpinen Ski-Weltcup, muss die Saison vorzeitig beenden.

Das teilte der 24-jährige Norweger am Freitag auf Instagram mit. Eine hartnäckige Knieverletzung habe eine Operation unumgänglich gemacht, der habe er sich kürzlich unterzogen und werde sich nun auf die Rehabilitation konzentrieren. „Es war eine extrem schwierige Entscheidung, speziell vor Olympia“, schrieb Olsen.

