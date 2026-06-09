Saisoneröffnung gegen Traditionsklub: LASK gibt Sommerfahrplan bekannt

Meister LASK bestreitet seine Saisoneröffnung in der Raiffeisen Arena am 18. Juli gegen den deutschen Traditionsklub Fortuna Düsseldorf, der zuletzt den bitteren Gang in die 3. Liga antreten musste.

Bereits vier Tage zuvor dürfen sich die LASK-Fans am 14. Juli auf ein weiteres Highlightspiel freuen. Im Rahmen der „Summer Series Upper Austria“ empfängt die Kühbauer-Elf den türkischen Vizemeister Fenerbahce Istanbul.

Trainingslager in Deutschland

Als offiziellen Trainingsstart inklusive Leistungstests gaben die Linzer den 17. Juni an. Erster Testspielgegner der neuen Saison ist eine Woche später der Viertligist SV Bad Schallerbach. Drei Tage danach geht es über zweimal 60 Minuten gegen Zweitligist Hertha Wels.

Ihr Trainingslager absolvieren die Athletiker vom 6. bis 10. Juli am „adidas Campus“ in Herzogenaurach. Im Rahmen des Trainingscamps geht am 9. Juli ein Test gegen den deutschen Drittligisten FC Ingolstadt über die Bühne.

Die Vorbereitungstermine des LASK im Überblick

Mi, 17. Juni 2026: Trainingsauftakt im Trainingszentrum der Raiffeisen Arena (Leistungstests und Training)

Mi, 24. Juni 2026, 18:30 Uhr: SV Bad Schallerbach – LASK (Bad Schallerbach)

Sa, 27. Juni 2026 (2 x 60 Minuten), 18:30 Uhr: FC Hertha Wels – LASK (Wels)

Fr, 03. Juli 2026: Gegner, Ort und Uhrzeit offen

Mo, 06. Juli – Fr, 10. Juli 2026: Trainingslager am adidas Campus in Herzogenaurach (D)

Do, 09. Juli 2026, Uhrzeit offen: LASK – FC Ingolstadt 04 (Herzogenaurach)

Di, 14. Juli 2026, 19:30 Uhr (Summer Series Upper Austria): LASK – Fenerbahce (Raiffeisen Arena)

Sa, 18. Juli 2026, 15:30 Uhr (Summer Series Upper Austria): LASK – Fortuna Düsseldorf (Saison-Opening inklusive Rahmenprogramm & Mannschaftspräsentation, Raiffeisen Arena)

Bild: GEPA