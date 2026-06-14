Salah peilt mit Ägypten ersten WM-Sieg überhaupt an

Das größte Geschenk zu seinem 34. Geburtstag kann sich Mohamed Salah am Montag selbst machen. Mit seinen Ägyptern trifft der Stürmerstar an seinem Ehrentag in Seattle auf Belgien (21.00 Uhr MESZ) – und möchte die Auswahl dort zum langersehnten ersten WM-Sieg der Geschichte führen.

Nach einer bewegten Abschiedssaison beim FC Liverpool bietet das XXL-Turnier Salah die Chance, auf der ganz großen Bühne nochmal aufzutrumpfen – womöglich ist es seine letzte.

Denn dass der „Egyptian King“ wie Lionel Messi auch mit 38 Jahren noch bei einer WM auflaufen wird, ist mindestens fraglich – zumal Ägypten alles andere als ein Dauergast ist bei dem Weltturnier. Letztmals hatte sich das Team im Jahr 2018 qualifiziert, damals ereilte es nach Niederlagen gegen Gastgeber Russland, Uruguay und Saudi-Arabien das frühe Vorrundenaus. Auch Salah konnte die Enttäuschung trotz zweier Tore nicht verhindern.

Ägypten bei Weltmeisterschaften noch ohne Sieg

Umso mehr ruhen bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada die Hoffnungen auf dem Kapitän, der mit neun Treffern als bester Torschütze in der Qualifikation entscheidenden Anteil an der vierten WM-Teilnahme seines Landes hatte. „Für mich ist Salah der beste Spieler der Welt“, sagte Sturmkollege Trezeguet im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP: „Seine Präsenz ist für uns extrem wichtig, nicht nur als Star, sondern auch als Führungsspieler, der uns Selbstvertrauen und Kraft gibt.“

Mit diesen Zutaten wollen die Pharaonen möglichst nicht nur erstmals bei einer WM ein Spiel gewinnen (nach drei Teilnahmen stehen bislang zwei Unentschieden und fünf Niederlagen in der Bilanz), sondern sich in der Gruppe G mit den Gegnern Belgien, Iran und Neuseeland auch für die K.o.-Runde qualifizieren. Salah könnte mit zwei Toren zudem den ägyptischen Torrekord einstellen, den aktuell Nationaltrainer Hossam Hassan mit 69 Treffern hält.

Es wäre ein weiterer sportlicher Glanzpunkt in der Karriere des Champions-League-Siegers von 2019, der sich Ende Mai nach neun Jahren tränenreich vom FC Liverpool verabschiedet hatte. In einer holprigen Saison der Reds war es zwischenzeitlich zu Ungereimtheiten mit dem damaligen Coach Arne Slot gekommen, Salah mitunter nicht mehr erste Wahl gewesen.

Wie es nach der WM für ihn weitergeht? Zuletzt kamen Gerüchte über ein Interesse von Fenerbahce Istanbul auf, auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien stand bereits im Raum. Doch bevor die Zukunftsplanung ansteht, möchte Salah sich am Montag selbst beschenken – und zugleich ein ganzes Land.

(SID)

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