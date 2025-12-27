Sallinger und Hibernian gewinnen „Edinburgh Derby“ im Österreicher-Duell

Raphael Sallinger und Hibernian gewinnen das „Edinburgh Derby“ in Schottland gegen Tabellenführer Heart of Midlothian mit Michael Steinwender mit 3:2 und fügen ihnen die zweite Saisonniederlage in der Schottischen Premiership zu.

Hibernian geht bereits nach nur drei Minuten daheim mit 1:0 durch Jamie McGrath in Führung. Vor der Pause erhöhen die Gastgeber durch Josh Campbell auf 2:0. Auch nach der Pause ist Hibernian mit Ex-Hartberg-Torhüter Raphael Sallinger die spielbestimmendere Mannschaft und legen in der 48. Minute das 3:0 durch Keiron Bowie nach. In der Schluss-Viertelstunde kommt der Tabellenführer mit Michael Steinwender in Fahrt, verkürzen durch Tore von Kapitän Lawrence Shankland und Cameron Devlin.

Sallinger glänzt beim Derbysieger mit fünf Paraden im Österreicher-Duell gegen Steinwender. Beide spielten gemeinsam beim TSV Hartberg zwischen 2021 und 2024

Bild: Imago