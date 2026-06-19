Salzburg-Abschied: Seonbuchner geht zum FC Bayern

Der FC Bayern München hat Bernhard Seonbuchner von Red Bull Salzburg für seine Fußball-Nachwuchsabteilung verpflichtet.

Der 42-jährige Deutsche übernimmt als „Leiter Spiel-/Trainerentwicklung & Übergang“ gemeinsam mit Michael Wiesinger die sportliche Führung der Nachwuchsakademie, wie die Bayern am Freitag mitteilten.

Beim FC Bayern trifft Seonbuchner auf zahlreiche bekannte Gesichter. Neben Sportdirektor Christoph Freund haben auch Campus-Leiter Jochen Sauer, Co-Trainer Rene Maric und Talente-Koordinator Richard Kitzbichler eine Salzburg-Vergangenheit.

In Salzburg war Seonbuchner zuletzt Sportlicher Leiter der Nachwuchsakademie in Liefering, 2023/24 hatte er als Sportdirektor von RB Salzburg fungiert.