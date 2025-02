Salzburg beendet Austria-Erfolgslauf

Bei Salzburg ist der Knoten geplatzt, bei der Wiener Austria eine Serie gerissen. Der 1:0-Erfolg in Wien lässt die Bullen freier atmen und auch wieder an höhere Ziele denken, Trainer Thomas Letsch sah sich im sechsten Pflichtspiel unter seiner Führung endlich belohnt. „Es zeigt, dass wir leben“, freute sich der Deutsche. Die Veilchen hoffen auf einen Lerneffekt, Tormann Samuel Sahin-Radlinger ärgerte sich über seinen Patzer.

Letsch war bedacht darauf, die geschlossene Teamleistung hervorzuheben. „Man hat eine Mannschaft gesehen, die füreinander gefightet hat, die unbedingt wollte“, betonte der einstige Austria-Coach, dem Oscar Gloukh mit seinem frühen Tor (7.) den ersten vollen Erfolg seit Amtsübernahme im Winter bescherte. Um ihn brauche man sich freilich „keine Sorgen“ zu machen. „Natürlich tut es gut, aber es fällt auch kein Stein runter, weil wir gewonnen haben“, sagte Letsch.

Erster Sieg für Letsch: „Es geht nur gemeinsam“

In der Tabelle lag man vor dem Sonntagsauftritt von Sturm Graz gegen Blau-Weiß Linz sechs Punkte hinter den Grazern, die am kommenden Sonntag in Wals-Siezenheim zum direkten Duell gastieren. Es könnte eng hergehen zwischen den Kontrahenten, zumal ja auch die Punkteteilung noch ansteht. Die Titel-Rückeroberung bleibt das Ziel. „Natürlich. Wir sind Red Bull Salzburg“, meinte Mittelfeldmann Mads Bidstrup. Letsch wollte sich mit der zweiten Saisonphase noch nicht befassen, der „erste gute Schritt“, wie es Goalie Alexander Schlager bezeichnete, bedeutet für den Coach vorerst einfach eines: „Es ist noch lange nicht alles gut, aber es war eine Leistung, auf der wir aufbauen können.“

VIDEO-Highlights: Austria Wien – Red Bull Salzburg

Salzburg bestraft Austria für verschlafenen Start