Salzburg bestätigt Kreuzbandriss bei Konate

Hiobsbotschaft für Red Bull Salzburg und Karim Konate! Wie der Verband bestätigt zog sich der 20-jährige Stürmer am Dienstag bei Salzburgs 0:5-Niederlage in der Champions League bei Bayer Leverkusen einen Kreuzbandriss zu.

Die Untersuchungen in Salzburg bestätigten die schwere Verletzung im linken Knie. Die genaue Ausfalldauer steht noch nicht fest, Konate wird aber jedenfalls „mehrere Monate fehlen“, wie die Bullen in einer Vereinsaussendung schreiben.

Verdacht auf Konate-Kreuzbandriss bestätigt sich

„Es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss“, sagte Salzburg-Trainer Pepijn Lijnders bereits nach Spielende in Leverkusen. „Das macht mich traurig und ich bin wirklich enttäuscht.“ Konate war in der 13. Minute ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen und hatte danach gestützt den Platz verlassen.

Beim derzeitigen Tabellensechsten der ADMIRAL Bundesliga schoss Konaté in der laufenden Saison acht Tore in 17 Pflichtspielen, davon zwei in der Königsklasse beim 3:1-Auswärtssieg gegen Feyenoord Rotterdam.

VIDEO-Highlights: Bayer Leverkusen – Red Bull Salzburg

