Salzburg blickt spannenden Transferwochen entgegen

Der entthronte Fußball-Meister Salzburg blickt spannenden Transfer-Wochen entgegen – auch wenn Neo-Coach Pepijn Lijnders zuletzt in der „Krone“ von „nicht zu vielen Transfers“ sprach. Vor allem in der Defensive stehen kolportierte Abgänge bevor. Prominentester Name ist Strahinja Pavlovic, der sich mit dem AC Milan einig sein soll.

Vorerst spießen soll es sich bei der Ablösesumme für den serbischen Innenverteidiger, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft. Die Italiener unter ihrem neuen Coach Paulo Fonseca feilschen wohl mit Salzburg um die Ablösesumme, die sich im Rahmen von 20 Millionen Euro bewegen dürfte. Auch Pavlovics Kollege im Abwehrzentrum, Oumar Solet, soll vor dem Absprung stehen. Der Franzose, der im Finish der Vorsaison aufs Abstellgleis geraten war, hat das Interesse von mehreren Clubs wie Wolfsburg, AS Roma oder West Ham United erregt, ein Jahr vor Ablauf seines Kontrakts könnte Salzburg mit dem 24-Jährigen noch etwas Geld machen.

Zukunft von Daniliuc ungeklärt

Offen ist nach wie vor die Frage nach Flavius Daniliuc. Der ÖFB-Team-Innenverteidiger, der im Frühjahr den verletzten Kapitän Amar Dedic rechts außen vertrat, ist nach seiner Leihe zum italienischen Serie-A-Absteiger Salernitana zurückgekehrt, hat aber stets betont, sich in Salzburg wohlzufühlen. Auch beim 23-Jährigen dürfte sich alles um die Höhe der Ablöse drehen. Neben dem wohl gesetzten Samson Baidoo kämpfen der ehemalige Dortmund-Nachwuchsmann Hendry Blank (19) und der zuletzt an Granada verliehene Kamil Piatkowski im Abwehrzentrum um einen Stammplatz.

Eher Ruhe herrscht im Mittelfeld, das im von Lijnders bevorzugten 4-3-3-System umstrukturiert wurde. Auch wenn Nicolas Capaldo mit einem Wechsel nach Mexiko in Verbindung gebracht wird und Oscar Gloukh aufgrund der Olympia-Teilnahme mit Israel für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Neuverpflichtung Takumu Kawamura fällt nach einer in der Vorbereitung erlittenen Knieverletzung länger aus.

Abgang von Salzburg-Schlüsselspieler Sucic?

In der Offensive kündigt sich indes ein Abgang von Luka Sucic an. Der geborene Linzer, der mit Kroatien bei der EM in der Gruppenphase in letzter Sekunde ausschied, wird angeblich u.a. von Inter Mailand umworben, sein Vertrag an der Salzach läuft 2025 aus. Und den in der Vorsaison meist glücklosen Stürmer Roko Simic könnte es in die deutsche Bundesliga ziehen, auch in seinem Fall spießt es sich nach Medienberichten an der Ablösesumme.

Weiterhin an vorderster Front dürften Karim Konate, Dorgeles Nene und Petar Ratkov im Einsatz sein, mit dem Lieferinger Adam Daghim spielte sich ein weiterer Mann ins Rampenlicht. In den vier Testspielen steuerte der 18-jährige Däne in der Rolle des Flügelstürmers zwei Treffer bei.

