Salzburg entlässt Beichler nach enttäuschender Saison

Red Bull Salzburg trennt sich einen Tag nach dem enttäuschenden Saison-Abschluss gegen den TSV Hartberg (1:3) von Trainer Daniel Beichler.

Der 37-jährige Trainer, der erst Mitte Februar seinen Posten angetreten hatte, wird damit ab sofort von seinen Aufgaben entbunden. Auch seine Assistenten Raphael Ikache und Ex-Profi Zlatko Junuzovic verlassen das Profi-Trainerteam. Beichler war als Nachfolger von Thomas Letsch fast genau drei Monate tätig.

Beichler: Saison „nicht mal ansatzweise zufriedenstellend“

Mann erklärt Entlassung: „Müssen diesen Schritt setzen“

„Leider waren die Wochen unter Daniel Beichler als Cheftrainer nicht so, wie wir uns das erwartet hatten.(…) Am Ende waren weder die Ergebnisse noch die sportlichen Leistungen so, wie wir sie von unserer Mannschaft erwarten, weshalb wir jetzt diesen Schritt setzen müssen. Wir wollen die neue Saison mit einer ganz neuen sportlichen Führung beginnen“, erklärt Geschäftsführer Marcus Mann die Trennung.

Erstmals in der RB-Ära verpassen die Salzburger die Top zwei der Liga, durch die abschließende Niederlage beendete man die Saison ganze zehn Zähler hinter Doublesieger LASK. Mit einem Punkteschnitt von nur 1,15 bleiben die Salzburger auch bei den Resultaten weit hinter den Erwartungen. Bereits vor dem letzten Spiel äußerte Beichler daher klare Selbstkritik zu den jüngsten Performances.

Beichler hatte am 22. Februar mit einem grandiosen 5:1 beim LASK zwar einen Topeinstand, der Trainereffekt verpuffte aber schnell. In 14 Ligaspielen gab es nur vier Erfolge bei drei Remis und gleich sieben Niederlagen. Der Ex-ÖFB-Teamspieler hatte schon zuletzt mehrfach betont, dass die Ergebnisse enttäuschend seien und er als Trainer in der Verantwortung stehe. Ihm dürfte schon vor dem Hartberg-Spiel klar gewesen sein, dass es keine Zukunft für ihn als Chefcoach geben werde.

(Red./Red Bull Salzburg/APA).

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