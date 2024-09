Salzburg feiert ersten CHL-Sieg, KAC verliert in Schweden

Österreichs Vertreter in der Champions Hockey League halten nach den ersten zwei Vorrundenspielen bei je einem Sieg und einer Niederlage.

ICE-Champion Salzburg besiegte am Sonntag den dänischen Meister SønderjyskE Vojens zuhause klar mit 6:2 (1:0,4:0,1:2), Auftaktsieger KAC kassierte auswärts gegen das schwedische Topteam Färjestad Karlstad beim 2:6 (1:3,0:1,1:2) die erwartete Niederlage.

Die Eisbullen durften sich vor 1.900 Zuschauern im Volksgarten über einen Blitzstart freuen. Peter Schneider fing hinter dem Tor einen Pass des gegnerischen Goalies ab, Andrew Rowe vollendete nach 58 Sekunden. Mit drei Powerplay-Toren innerhalb von 134 Sekunden lenkten die Salzburger das Spiel im Mitteldrittel in klare Bahnen. Dennis Robertson (21.), erneut Rowe (22.) und Schneider (23.) trafen. Mario Huber (35.) und Lucas Thaler (46.) schrieben ebenfalls noch für die Salzburger an, die zwei Tage zuvor eine Sensation gegen den Titelanwärter Skellefteå (3:4) nur knapp verpasst hatten.

KAC gegen Schweden klar unterlegen

Die immense schwedische Qualität bekam nun auch Ligakonkurrent KAC vor Augen geführt. Färjestad, das weiter nur drei seiner nun 23 CHL-Heimspiele verloren hat, legte schon im ersten Drittel mit drei Toren (8., 13./PP, 14./PP) den Grundstein zum zweiten Vorrunden-Sieg. Thomas Hundertpfund verkürzte im Powerplay (16.) für die Rotjacken, die im Mitteldrittel sogar ein Chancenübergewicht verzeichneten. Spätestens beim 19-jährigen Goalie Damian Clara (früher RB Akademie) war jedoch Schluss, vorne glänzten die Kollegen mit Effizienz (38./PP, 47., 50.). Senna Peeters glückte noch ein zweiter KAC-Treffer (52.).

In der Vorrunde sind je sechs Partien zu spielen, die besten 16 der 24 Teams erreichen das Achtelfinale. Mitte September bestreiten die Salzburger zwei Auswärtsspiele in Oświęcim (Auschwitz) und in Zürich gegen die ZSC Lions. Auf den KAC warten die ersten Heimpartien gegen Fribourg-Gottéron und Oświęcim.

