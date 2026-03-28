Salzburg-Frauen wahren Chance auf Meistergruppe

Red Bull Salzburg hat in der Frauen-Fußball-Bundesliga die Chance auf die Teilnahme an der Meistergruppe gewahrt.

Die Mozartstädterinnen gewannen am Samstag in der letzten Grunddurchgangsrunde auswärts gegen Neulengbach 3:1 und schoben sich damit vor den punktegleichen Altacherinnen an die vierte Stelle. Den Vorarlbergerinnen reicht aber am Sonntag beim Dritten Sturm Graz schon ein Unentschieden, um das Ticket für das obere Play-off zu lösen.

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