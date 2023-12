Da am Samstag an keine Austragung zu denken war, da zu viel Schnee am Spielfeld war, wurde jetzt ein neuer Termin gefunden. Das Spiel wird am Sonntag den 3.12 um 14:30 (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem SkyX-Traumpass) nachgeholt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(Bild: Red Bull Salzburg)