Salzburg gegen Real Sociedad am Dienstag & Borussia Dortmund gegen AC Milan am Mittwoch: Alle Spiele des zweiten Spieltags der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria

Salzburgs Heim-Auftakt gegen Real Sociedad am Dienstag ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Alle Begegnungen des zweiten Spieltags wie SSC Napoli gegen Real Madrid am Dienstag oder Borussia Dortmund gegen AC Milan am Mittwoch ebenfalls live als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz

Sky Expertenpower am zweiten Spieltag: Marc Janko & Peter Stöger am Dienstag und Didi Hamann & Julian Baumgartlinger am Mittwoch

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live bei Sky

Auch am zweiten Spieltag der UEFA Champions League erleben die Sky Zuseher:innen alle Spiele live bei Sky Sport Austria als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz. Fans werden bei Sky Sport Austria sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch bereits ab 18:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung auf die Königsklasse des Fußballs eingestimmt.

Tabellenführer Salzburg gegen Real Sociedad am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Es war ein Traumstart, den Salzburg im ersten Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon hingelegt hat. Durch den 2:0 Sieg geht das Team von Gerhard Struber nun als Tabellenführer in das Spiel gegen Real Sociedad, das gegen Inter Mailand ein Remis holte. Gelingt den Mozartstädtern gegen die Basken die nächste Sternstunde? Die Antwort gibt es ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Im Anschluss ist Real Madrid beim italienischen Meister SSC Napoli gefordert. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Union Berlin wartet nun auf die Hintermannschaft der Madrilenen gegen die Napoli-Offensive rund um Victor Osimhen und Khvicha Kvaratskhelia eine schwierige Aufgabe. Der Hit wird live auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Borussia Dortmund gegen AC Milan am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Am Mittwoch steht Borussia Dortmund in der Gruppe F gegen AC Milan bereits unter Zugzwang. Nach der Auftakt-Pleite gegen PSG sollen nun gegen das italienische Top-Team mit Ex-Salzburger Noah Okafor die ersten Punkte gesammelt werden. Ob dies gelingt, ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich empfängt RB Leipzig mit Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner den Titelverteidiger Manchester City. Im Vorjahr musste sich die Elf von Marco Rose im Achtelfinale mit dem Gesamtscore von 1:8 geschlagen geben. Die Partie wird live auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Zudem kommt es zur frühen Anstoßzeit zum nächsten Karriere-Highlight für Gernot Trauner, der Feyenoord Rotterdam in der spanischen Hauptstadt gegen Atletico Madrid als Kapitän aufs Feld führt. Ab 18:00 Uhr können die Sky Zuseher:innen live auf Sky Sport Austria 2 dabei sein.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Der 2. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

FC Salzburg – Real Sociedad ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Union Berlin – SC Braga ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

SSC Napoli – Real Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

FC Kopenhagen – FC Bayern München um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Inter Mailand – Benfica Lissabon um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Manchester United – Galatasaray Istanbul um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

RC Lens – FC Arsenal um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

PSV Eindhoven – FC Sevilla um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Marc Janko & Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Atletico Madrid – Feyenoord Rotterdam ab 18:00 live Uhr auf Sky Sport Austria 3

Royal Antwerpen – Shakhtar Donezk ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Borussia Dortmund – AC Milan um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

RB Leipzig – Manchester City um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Newcastle United – Paris Saint-Germain um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Porto – FC Barcelona um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Celtic Glasgow – Lazio Rom um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Roter Stern Belgrad – Young Boys Bern um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Julian Baumgartlinger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

