Salzburg gegen Sturm im Duell um die Tabellenführung

Die Tabellenführung steht auf dem Spiel, wenn am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) in Wals-Siezenheim die beiden Meister der vergangenen zwölf Jahre aufeinandertreffen.

Der Sieger aus dem Duell Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz übernimmt Platz eins in der Bundesliga-Meistergruppe und setzt den aktuellen Leader LASK unter Druck, der erst am Montag Rapid zu Gast hat.

Salzburg-Coach Beichler: „Haben es selber in der Hand“

Salzburg liegt – auch dank zweier Siege gegen die Austria – zwei Punkte hinter dem LASK und Sturm auf Rang drei. Mit einem vollen Erfolg am Sonntag und eine Woche später bei den Linzern würden die „Bullen“ aus der Pole Position in die letzte Runde gehen. „Wir haben in der englischen Runde aus fünf Punkten Rückstand zwei gemacht. Wir waren trotz der Niederlage gegen Rapid die erfolgreichste Mannschaft in dieser Woche und haben es selber in der Hand, Meister zu werden“, erklärte Trainer Daniel Beichler.

Viel über die Ausgangslage wollte er aber nicht nachdenken. „Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir Meister werden, wenn wir uns auf das Sportliche konzentrieren, als zu sehr darüber zu reden.“ Beichler erwartet ein Spiel mit „hoher Intensität und hoher Duellqualität. Dem wollen und werden wir uns nicht entziehen.“ Gegen Sturm gelte es zudem, deren Führungsspieler Jon Gorenc Stankovic und Otar Kiteishvili in den Griff zu bekommen. „Die beiden kann man nur im Kollektiv aus dem Spiel nehmen, und wir werden alles versuchen, sie nicht zur Geltung kommen zu lassen.“

Sturm will auf Siegerstraße zurückkehren

Sturm hat seine Führung mit zuletzt vier Unentschieden in Folge verloren, ist andererseits aber schon seit zehn Ligaspielen ungeschlagen und liegt gleichauf mit dem LASK. Mit einem Erfolg beim einstigen Serienmeister kann der Titelverteidiger Salzburg wohl endgültig aus dem Meisterrennen nehmen. „Wir rechnen mit einem wilden Spiel, mit vielen Zweikämpfen, vielen Umschaltsituationen“, sagte Coach Fabio Ingolitsch. „Die Mannschaft hat in dieser Woche enormen Willen und Fokus im Training gezeigt und mich spüren lassen, wie sehr sie am Sonntag diesen Sieg will.“ Fraglich für die Partie ist Jeyland Mitchell (Muskelprobleme), der Innenverteidiger war im Training aber mit von der Partie.

(APA)

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