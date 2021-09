Salzburg-Gegner Lille feiert zweiten Saisonsieg

OSC Lille hat im siebenten Saisonspiel in der französischen Ligue 1 erst den zweiten Sieg gefeiert. Der Titelverteidiger behielt am Mittwochabend zu Hause gegen Stade de Reims mit 2:1 die Oberhand und beendete damit eine Serie von drei sieglosen Pflichtspielen. In der Tabelle verbesserte sich die Truppe von Trainer Jocelyn Gourvennec auf Rang 13. Vor dem Champions-League-Gastspiel in Salzburg kommenden Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) tritt Lille in der Liga am Samstag noch bei Straßburg an.

Jonathan David (31.) und Benjamin Andre (43.) waren für den Meister erfolgreich. Alexis Flips (74.) sorgte mit einem verwandelten Elfmeter noch einmal für Spannung im Finish.

Ebenfalls siegreich war AS Monaco. Sturms Europa-League-Gegner bezwang St. Etienne vor eigenem Publikum mit 3:1. Kevin Volland (27.) und ein Doppelpack von Wissam Ben Yedder (62./Elfmeter, 86.) brachten am Ende klare Verhältnisse. Auch für die Monegassen war es erst der zweite Triumph in der Meisterschaft. Sie liegen mit acht Zählern punktgleich vor Lille auf Platz zwölf.

(APA)

