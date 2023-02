Salzburg gibt Europa-League-Kader bekannt

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle hatte in den vergangenen Tagen die Qual der Wahl: Drei Spieler dürfen in der Winterpause für den UEFA-Kader nachnominiert werden, unabhängig der Anzahl an Abgängen (in Salzburgs Fall sechs aus dem UEFA-Kader).

Neu dabei sind nun Neuzugang Oscar Gloukh, Rückkehrer Jerome Onguene sowie Amankwah Forson, der eine zusätzliche Option im Mittelfeld darstellen soll. Bryan Okoh könnte zu einem späteren Zeitpunkt noch über die B-Listen-Sonderregelung nachgemeldet werden.

Von den Winterzugängen sind somit Soumaila Diabate, Daouda Guindo, Lawrence Agyekum sowie der erst 16-jährige Alessandro Ciardi in der Europa League nicht spielberechtigt.

Das ist Salzburgs UEFA Europa League-Kader

Torhüter

Philipp Köhn

Adam Stejskal

Alexander Walke

Defensive

Samson Baidoo

Bernardo

Amar Dedic

Jerome Onguene

Strahinja Pavlovic

Oumar Solet

Andreas Ulmer

Ignace Van der Brempt

Mittelfeld

Nicolas Capaldo

Amankwah Forson

Oscar Gloukh

Lucas Gourna-Douath

Dijon Kameri

Maurits Kjaergaard

Nicolas Seiwald

Luka Sucic

Angriff

Junior Adamu

Fernando

Sekou Koita

Noah Okafor

Benjamin Sesko

