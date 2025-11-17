Salzburg gibt Testspielkracher bekannt

Vizemeister Red Bull Salzburg hat für die Winterpause einen Testspiel-Kracher bekannt gegeben. Die Mozartstädter empfangen den deutschen Rekordmeister Bayern München.

Das Testspiel findet am 6. Jänner 2026 um 15:00 Uhr in der Salzburger Red Bull Arena statt. Exakt ein Jahr zuvor hat es dieses Aufeinandertreffen schon einmal gegeben. Auch am 6. Jänner 2025 gastierte der FC Bayern in Salzburg für ein Testmatch. Das Duell endete mit 6:0 (3:0) für die Münchner.

Red Bull Salzburg startet am 22. Jänner mit einem Heimspiel gegen den FC Basel in der UEFA Europa League in die Frühjahrssaison.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: GEPA