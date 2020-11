Salzburg mit positiver EL-Bilanz gegen deutsche Vereine

Die Bilanz von Österreichs Teams im Fußball-Europacup gegen Vertreter aus Deutschland fällt vor dem Dienstag-Hit in der Champions League zwischen Red Bull Salzburg und Titelverteidiger Bayern München (Dienstag ab 20:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Spiel und das gesamte Sport-Angebot von Sky ab 10 Euro pro Monat streamen) eindeutig aus: Nur 17 Siege und elf Remis bei 36 Niederlagen stehen zu Buche.

Noch eindeutiger sieht der Vergleich mit den Bayern aus: In acht Begegnungen gelang bei zwei Unentschieden nur ein Sieg. Salzburg sticht allerdings mit einer Positivbilanz heraus.

Der einzige Erfolg eines ÖFB-Vertreters über Deutschlands Rekordmeister ist bereits über 53 Jahre her: Am 15. Februar 1967 siegte Rapid im Viertelfinal-Hinspiel des Cupsiegerbewerbs in Wien durch ein Tor von August Starek mit 1:0. Das Rückspiel ging allerdings in der Verlängerung mit 0:2 verloren, Gerd Müller traf in der 106. Minute für das Team von Franz Beckenbauer entscheidend.

Salzburg mit vier EL-Siegen gegen deutsche Teams

Salzburg, das auch in Austria-Zeiten nie ein Pflichtspiel gegen die Bayern absolvierte, weist in der Red-Bull-Ära gegen deutsche Vertreter aber eine durchaus sehenswerte Positiv-Bilanz auf. Vier Siege (gegen Borussia Dortmund, Schalke 04 und RB Leipzig/zweimal) und zwei Remis stehen nur zwei Niederlagen gegenüber. Eine davon datiert erst aus dem Februar 2020, als die “Bullen” im Sechzehntelfinale der Europa League gegen Eintracht Frankfurt mit 1:4 und 2:2 den Kürzeren zogen.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.