Salzburg muss zum CL-Auftakt auf Bidstrup verzichten

Der 23-jährige Däne fehlte bereits beim Abschlusstraining am Dienstag und reist nicht mit nach Prag. „Wir kennen Mads, er ist enorm wichtig für uns. Unser Pressing steigert sich um 30 Prozent mit ihm, er spult 14 km pro Spiel ab, so was habe ich noch nie gesehen“, sagte Salzburg-Coach Pepjin Lijnders bei der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Spiel. Sein Ausfall soll laut dem 41-jährigen Trainer durch das Kollektiv aufgefangen werden.

Neben Bidstrup fehlen den Bullen im ersten Champions-League-Spiel auch Maurits Kjaergaard (Verletzung am Knöchel bei der Niederlage bei Rapid), Fernando, Aleksa Terzic (beide Oberschenkelverletzung), Daouda Guindo (Fußverlertzung) und Takumu Kawamura (Knieverletzung).