Die 1:2-Niederlage gegen Sturm Graz hat den Titelträumen von Red Bull Salzburg einen herben Dämpfer verpasst. Sky-Experte Marc Janko spricht vor dem Duell gegen die Wiener Austria (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel live mit Sky X) über die aktuelle sportliche Situation bei den Bullen.

Im Titelrennen gibt der 41-Jährige seinem Ex-Klub nur noch Außenseiterchancen. „Das Spiel gegen Sturm ist ein massiver Rückschlag für Salzburg gewesen. Ich hätte gemeint, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, wäre wieder voll mit ihnen zu rechnen gewesen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher.“

„Ich glaube, dass es für die Salzburger jetzt verdammt schwer sein wird und rein rechnerisch haben sie es jetzt nicht mehr selbst in der Hand. Das ist schon mal ein Fakt. Ich glaube, dass auf jeden Fall sehr enttäuschend gewesen ist. Die Stimmung in Salzburg ist momentan sicher überschaubar“, so Janko weiter.

Prognosen aktuell schwierig

Für den Sky-Experten ist es schwer, eine Prognose abzugeben. „Der Wind kann sich so verdammt schnell drehen. Und es ist wirklich so, dass du Runde für Runde die Sache irgendwie auch mal bewerten könntest und kannst und Prognosen da extrem schwer sind. Niemand hätte zum Beispiel am Anfang der Saison damit gerechnet, dass die Austria so lange im Meisterrennen mitreden kann. Es hätte auch niemand damit gerechnet, dass Salzburg so weit weg von Sturm sein würde“, so der 41-Jährige.

„Dann ist die Punktteilung gekommen, da sind sie wieder näher zusammengerückt. Aber dass sie so abfallen, hätte sie auch niemand erwartet, so wie sie die Saison begonnen haben.“

Sturm für Janko momentan Favorit

Janko glaubt, dass Sturm im Moment die besten Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung hat: „Wenn man mich hier und jetzt fragt, nach den zuletzt gesehenen Leistungen, dann ist für mich doch wieder Sturm Graz vorne drin. Sie haben in diesem Spitzenspiel gezeigt, dass sie schon auch eine klasse Mannschaft sind. Nach wie vor, auch trotz ihrer schmerzhaften Winter-Abgänge.“

„Sie haben jetzt auch geschafft, da eine neue Art und Weise zu finden, die ihnen auch Erfolg beschert. Deswegen glaube ich, Stand heute, dass Sturm Graz auf jeden Fall die größten Chancen hat, Meister zu werden“, so der Sky-Experte weiter.

„Wenn man mich hier und jetzt fragt, dann ist für mich doch wieder Sturm Graz vorne drin.“ – Marc Janko hat einen Titelfavoriten in der ADMIRAL Bundesliga.

Austria nur mehr mit Außenseiterchancen

Nicht mehr mit im Titelrennen dabei ist für den Ex-ÖFB-Teamstürmer die Wiener Austria. Mit der Derbyniederlage habe sich der Anspruch auf den ersten Platz wohl erübrigt, so Janko: „An die Austria glaube ich momentan nicht. Sie haben ein bisschen den Flow verloren und sie konnten den Erwartungen auch nicht gerecht werden. Es war auch irgendwo unfair, muss man ehrlicherweise sagen, dass man sie da jetzt auch ernsthaft zum Favoritenkreis zählt.“

Aufgrund der vielen Überraschungen in dieser Saison sind aber auch die Wiener nicht ganz abzuschreiben: „Wenn sie die nächsten Spiele gewinnen, dann schaut es wieder anders aus. Ich glaube es Stand heute aber nicht. Dafür haben sie jetzt einfach zu viele Nackenschläge hinnehmen müssen und tun sich momentan auch schwer im Spiel nach vorne.“

„Es war auch irgendwo unfair, muss man ehrlicherweise sagen, dass man sie da jetzt auch ernsthaft zum Favoritenkreis zählt.“ – Marc Janko über die Wiener Austria

Und auch einen Titel für Red Bull Salzburg möchte der Ex-Bulle noch nicht abschreiben: „Es ist extrem schwer, irgendwelche Prognosen zu treffen. Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass das vielleicht doch am Schluss Salzburg das Rennen machen wird.“

Salzburg gegen die Austria um „die allerletzte Chance“?

Um das zu schaffen, muss gegen die Austria jedenfalls ein Sieg her. Dafür müssen sich die Salzburger im Vergleich zum Sturm-Spiel aber auf jeden Fall steigern.

„Sie brauchen einfach den Tick mehr Kreativität im letzten Drittel. Bis 30 Meter vor dem gegnerischen Tor spielen sie es ganz gut, aber dann gehen ihnen die Ideen aus. Und die hatte meistens Oscar Gloukh. Solange er nicht mitwirken kann, werden sie sich wahrscheinlich schwertun“, sagt Janko mit Blick auf die Partie in Wien Favoriten.

Janko: „Jede Runde kann vorentscheidend sein“

„Es ist die allerletzte Chance, weil das Spiel dürfen sie wirklich nicht verlieren. Wenn sie verlieren und Sturm gewinnt, dann ist es mehr oder weniger vorbei. Das ist auch irgendwo das interessante an der Meistergruppe. Jede Runde kann schon vorentscheidend sein für die Meisterschaft“, sagt Janko über das Titelrennen in der ADMIRAL Bundesliga.

Einen Sieg bei der Wiener Austria traut der 41-Jährige den Salzburgern aber dennoch zu: „Ich glaube, sie sind sich der Schwere der Aufgabe bewusst. Sie wissen, dass sie gewinnen müssen und das bei einer momentan auch eher schwächelnden Austria. Wenn sie das nicht gewinnen, dann ist es vorbei und dementsprechend sollten sie es biegen.“

Bild: GEPA